Нефтяные державы уговаривают друг друга снизить объем добычи черного золота

Онлайн переговоры по добыче нефти возобновились. Вчера встреча не привела ни к каким серьезным договоренностям, зато в настоящий момент уже есть первые результаты. США и Мексика, представитель которой вчера покинул конференцию, договорились о снижении объема поставок, информируют РИА Новости.





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