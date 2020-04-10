Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Переговоры по нефти возобновились

Переговоры по нефти возобновились
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Нефтяные державы уговаривают друг друга снизить объем добычи черного золота

Онлайн переговоры по добыче нефти возобновились. Вчера встреча не привела ни к каким серьезным договоренностям, зато в настоящий момент уже есть первые результаты. США и Мексика, представитель которой вчера покинул конференцию, договорились о снижении объема поставок, информируют РИА Новости. 


Новость дополняется. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Цена на нефть взлетела на фоне слухов о договоренностях Москвы и Эр-Рияда

СМИ сообщают о соглашении между крыпными сырьевыми игроками

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утра” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей