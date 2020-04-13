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Белоруссия договорилась о поставках нефти из России

Обойтись без черного золота из РФ у Минска не получилось

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы получат в апреле 2 млн т сырья из России. Об этом сообщил в понедельник, 13 апреля, пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Он подтвердил, что среди поставщиков, с которыми удалось заключить контракт, главные российские нефтяные компании – "Роснефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть". Плюс небольшой объем сырья закуплен у структуры "Сафмар", которая экспортировала нефть в Белоруссию и в тот период, когда остальные приостановили поставки в ожидании согласования тарифов.

"Поставленные задачи по обеспечению работы нефтеперерабатывающего комплекса решаются", - цитирует Тищенко БелТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание заполнить нефтехранилища республики сырьем и топливом, пока цены на мировом рынке крайне низкие.

Николай ВИКТОРОВ

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