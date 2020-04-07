Минск нашел способ воспользоваться кризисом на рынке углеводородов

В Белоруссии должен быть создан большой запас нефти. Такое поручение дал правительству президент страны Александр Лукашенко. По его мнению, сейчас для этого самое время: мировой нефтяной рынок лихорадит, цены падают, но производители в любой момент могут сократить добычу и опять поднять стоимость сырья.

Белоруссия не должна "зависеть от нефтяных игр крупных держав", заявил Лукашенко. Он потребовал в кратчайшие сроки выяснить объем свободных резервуаров для хранения нефти и топлива в республике и заполнить их на "непредвиденный случай".

Кроме того, Батька настаивает, чтобы в самое ближайшее время закончилось "состояние вечной неопределенности" с поставками из России. "Нерешаемых проблем здесь нет", – подчеркнул он, отметив, что при необходимости к вопросу подключится "вся вертикаль власти".

Ранее Минск добился от Москвы поставок черного золота в апреле по крайне низкой цене – $4 за баррель. При этом стоимость нефти на мировом рынке составляет сейчас около $33 за баррель, хотя на прошлой неделе сорт Brent дешевел до $20, а российская Urals вообще уходила в отрицательную зону и за транспортировку сырья до перевалки покупателю производители доплачивали из своего кармана.