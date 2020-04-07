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Лукашенко создаст запас дешевой нефти

Лукашенко создаст запас дешевой нефти
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минск нашел способ воспользоваться кризисом на рынке углеводородов

В Белоруссии должен быть создан большой запас нефти. Такое поручение дал правительству президент страны Александр Лукашенко. По его мнению, сейчас для этого самое время: мировой нефтяной рынок лихорадит, цены падают, но производители в любой момент могут сократить добычу и опять поднять стоимость сырья.

Белоруссия не должна "зависеть от нефтяных игр крупных держав", заявил Лукашенко. Он потребовал в кратчайшие сроки выяснить объем свободных резервуаров для хранения нефти и топлива в республике и заполнить их на "непредвиденный случай".

Кроме того, Батька настаивает, чтобы в самое ближайшее время закончилось "состояние вечной неопределенности" с поставками из России. "Нерешаемых проблем здесь нет", – подчеркнул он, отметив, что при необходимости к вопросу подключится "вся вертикаль власти".

Ранее Минск добился от Москвы поставок черного золота в апреле по крайне низкой цене – $4 за баррель. При этом стоимость нефти на мировом рынке составляет сейчас около $33 за баррель, хотя на прошлой неделе сорт Brent дешевел до $20, а российская Urals вообще уходила в отрицательную зону и за транспортировку сырья до перевалки покупателю производители доплачивали из своего кармана.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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На всю жизнь не запасёшься, а зависимость колхоза ”Беларусь” от нефти ещё большая, чем у России.
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