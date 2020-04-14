Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

СМИ сообщают о возможном исчезновении чая с прилавков из-за эпидемии

Производители популярного в мире продукта не успели собрать урожай до карантина

Введенные властями Индии и Кении ограничительные меры на фоне распространения коронавируса привели к тому, что с прилавков магазинов может исчезнуть чай. Об этом сообщает Financial Times.

Дело в том, что в индийских областях Ассам и Дарджилинг карантин – с 25 марта по 14 апреля – начал действовать аккурат накануне начала сезона сбора урожая "чайного шампанского". Теперь листья ценного сорта дарджилинга потеряны, поскольку они слишком длинные и их трудно собирать.

Нет надежд и на второй урожай, т.к. сегодня премьер-министр Индии Нарендра Моди продлил режим самоизоляции до 3 мая, пишет издание "Свободная пресса".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Коронавирус в России: главное

Последние новости о коронавирусе в нашей стране

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

830 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей