Производители популярного в мире продукта не успели собрать урожай до карантина

Введенные властями Индии и Кении ограничительные меры на фоне распространения коронавируса привели к тому, что с прилавков магазинов может исчезнуть чай. Об этом сообщает Financial Times.

Дело в том, что в индийских областях Ассам и Дарджилинг карантин – с 25 марта по 14 апреля – начал действовать аккурат накануне начала сезона сбора урожая "чайного шампанского". Теперь листья ценного сорта дарджилинга потеряны, поскольку они слишком длинные и их трудно собирать.

Нет надежд и на второй урожай, т.к. сегодня премьер-министр Индии Нарендра Моди продлил режим самоизоляции до 3 мая, пишет издание "Свободная пресса".