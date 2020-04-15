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В России рассмотрят просьбу Лукашенко изменить цены на газ

В России рассмотрят просьбу Лукашенко изменить цены на газ
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Минск поднял вопрос поставок Москвой топлива на международный уровень

Возможность снижения цен на газ для Белоруссии сначала должны оценить эксперты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 15 апреля.

Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко во время видеоконференции членов Высшего Евразийского экономического совета  (ЕАЭС) призвал Москву адаптировать стоимость трубопроводного газа к текущей "экономической конъюнктуре" и ввести такой механизм регулирования, чтобы цены были "подъемными" для покупателей.

"Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, – прокомментировал ситуацию Песков. –  Он может ставиться. Он будет прорабатываться", – приводит ТАСС ответ Кремля.

Ранее Лукашенко заявлял, что для Белоруссии российский газ должен стоит примерно $40 – 45 за 1 тыс. кубометров, а не $127, как установлено на этот год. Призыв Минска снизит цены на газ поддержал ранее Ереван. Там тоже заявляли, что Москва слишком дорого берет за топливо с ближайших союзников.

Николай ВИКТОРОВ

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