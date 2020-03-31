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Лукашенко пожаловался на задирающую цены на газ Россию

Лидер Белоруссии нашел благодарного слушателя в Армении

Россия экспортирует газ по завышенным ценам. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном во вторник, 31 марта.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, в Ереване недовольство Минска полностью разделяют. В частности, Пашинян согласился с Лукашенко, что установленные Россией цены на природный газ "не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом".

Ранее Москва и Минск транслировали разную информацию о поставках газа в Белоруссию, но позже заявили, что все разногласия удалось утрясти.

Николай ВИКТОРОВ

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