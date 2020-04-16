СМИ: цена на нефть опустошит казну России
Москве, возможно, удалось прекратить нефтяную войну с Эр-Риядом, но последствия от краха рынка топлива только начинают наносить удар по казне России. В мае государственная кубышка РФ получит меньше $1 за каждый баррель экспортной нефти марки Urals. О "боли" Российской Федерации пишет Bloomberg, исходя из данных нашего Минфина.
По сравнению с апрелем, экспортная пошлина на нефть в мае упадет на 87%, что станет самым низким уровнем с 2002 года, заявил агентству представитель российского ведомства.
Размер экспортной пошлины устанавливается каждый месяц по средней цене на сырье марки Urals, которая в период с 15 марта до 14 апреля стоила чуть больше $19 за баррель.
Рекордно низкий уровень налогов на черное золото вызывает тревогу у России, которая получает около 40% своих общих доходов от нефти и газа, и на нее приходится миллиарды дополнительных расходов, чтобы смягчить экономические последствия введенных по всему миру ограничений на фоне борьбы с распространением эпидемии коронавируса, отмечает издание. Падение доходов – это то, чего Кремль хотел избежать, когда он согласился на новые, беспрецедентные сокращения добычи в рамках соглашения с ОПЕК+ и другими производителями сырья, подчеркивается в статье.
Хотя сделка будет способствовать стабилизации рынка нефти, потеря спроса настолько велика, что "не существует практически осуществимого соглашения, которое могло бы сократить поставки на достаточное количество", чтобы компенсировать его, сообщило в среду Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном докладе.
МЭА ожидает, что к концу 2020-го мировым хранилищам не хватит места, куда заполнять черное золото.
На сегодняшний день нефть вновь приблизилась к самым низким уровням за два десятилетия. По состоянию на вторник, 14 апреля, Urals в Северо-Западной Европе продается по цене менее $17 за баррель. Для российского бюджета это означает лишь одно: возможно, его ожидают сверхнизкие доходы от черного золота после мая, резюмирует Bloomberg.
Добавим, в январе один баррель нефти, идущий на экспорт, приносил в казну РФ $10,5, в феврале – $10,7, в марте – $9,1, в апреле – $7,1.
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