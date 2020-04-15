Вашингтон хвастается победой в новых договоренностях, но его вклад иллюзорен

Президент США Дональд Трамп объявил сделку, которая обязывает Россию сократить добычу нефти, своей заслугой, но при более внимательном рассмотрении открывается более сложный путь – российский лидер Владимир Путин загоняет хозяина Белого дома в ловушку. Об этом пишет обозреватель Скот Риттер в журнале The American Conservative.

Автор отмечает, что G20 на виртуальной сессии 10 апреля собралась якобы для того, чтобы решить проблему сокрушительного удара по сырьевому рынку, вызванного экономическим воздействием коронавируса и одновременным обвалом цен на нефть, ставшим следствием того, что Россия и Саудовская Аравия наводнили и без того заполненный рынок.

В конце концов, ведущие мировые производители черного золота пришли к соглашению о резком сокращении добычи сырья, опираясь на предыдущий договор между Москвой и Эр-Риядом о прекращении ценовой войны. Однако Штаты берут на себя ответственность за этот прорыв, ссылаясь на ту роль, которую они сыграли в содействии убедить Мексику пойти на уступки.

"Но вклад США был и остается иллюзорным: президент Трамп не в состоянии обещать сокращения добычи нефти в Соединенных Штатах как таковой и по-прежнему не может внести существенный вклад в глобальную схему сокращения добычи нефти", – пишет журналист.

По его мнению, без какого-либо окончательного соглашения мировые энергетические рынки будут продолжать страдать, поскольку производство значительно превышает спрос. Для производителей нефти в США, которые уже пережили снижение добычи на 2,5 – 3 млн баррелей в день, результаты будут катастрофическими, приведут многих к банкротству и подтолкнут экономику страны в штопор, что приведет к депрессии, которая потенциально будет хуже, чем в 30-х гг. прошлого века, предупреждает автор.

Единственный выход Трампа может заключаться в том, чтобы обратиться к России за помощью в компенсации необходимых квот на добычу черного золота в США, что, по-видимому, всегда было российским планом, убежден Риттер.

Свои конспирологические версии он подтверждает телефонным переговором 30 марта между Трампом и Путиным, в котором они обсуждали ситуацию на нефтяном рынке. В диалоге хозяин Овального кабинета упомянул о потребности американцев в средствах защиты на фоне эпидемии, а российский коллега предложил свою помощь. И Трамп охотно ее принял.

Однако Госдеп еще за неделю до этого ключевого разговора, то есть 22 марта, разослал американским посольствам внутренние инструкции: у кого и как искать важную поддержку "в зависимости от критических потребностей США". В электронном письме особо отмечалось, что запрос распространяется на все государства, "за исключением Москвы", указывая, что Штаты не будут просить Россию о поддержке.

Далее автор рассуждает насчет того, будто Трам был уверен, что в телефонной беседе Путин попросит снять с РФ американские санкции, но этого не произошло, а на G20 российский лидер говорил о всеобщем моратории на рестрикции в период эпидемии, конкретно предлагал отменить в гуманитарных целях ограничения в отношении таких стран, как Иран и Венесуэла.

"Согласившись разрешить российским самолетам Ан-124 доставлять медикаменты в США, Трамп невольно играл в тщательно продуманной части пропаганды РФ", – констатирует обозреватель.

Более того, в Штаты Россия направила оборудование предприятий, которые находятся именно под американскими санкциями, и даже наполовину груз был оплачен Госдепом. "Но у ловушки Путина был еще один поворот", – подчеркивается в статье, – вторая половина гуманитарной помощи оплачена также находящимся под рестрикциями Вашингтона Российским фондом прямых инвестиций.

"Без какого-либо окончательного соглашения нефтяная промышленность США неизбежно рухнет... Единственная надежда Трампа – на дальнейшее смягчение российской позиции по добыче. Но это не обойдется без цены, и этой ценой будет отмена санкций в отношении энергетического сектора России", – резюмирует Риттер.