Баррель черного золота будет стоить -100 долларов

Ценам на нефть предсказали уход в отрицательные значения. В обозримом будущем баррель будет стоить -100 долларов. С таким заявлением выступилАналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки.

По словам эксперта, такой сценарий теперь не кажется чем-то сверхъестественным.

"Удастся ли нам достичь отметки в минус 100 долларов? Вполне возможно", – поделился Сэнкси с американским Bloomberg.

Кризис в сфере реализации нефти на рынке ослабил российскую валюту. Доллар и евро давно не стоили настолько дорого. Американские условные единицы, по мнению аналитиков, вряд ли в ближайшее время упадут ниже 80 рублей.

Ранее "Утро.ру" писало, что наследный принц Саудовской Аравии накричал на Путина.