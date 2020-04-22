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Цены на нефть уйдут в минус

Баррель черного золота будет стоить -100 долларов

Ценам на нефть предсказали уход в отрицательные значения. В обозримом будущем баррель будет стоить -100 долларов. С таким заявлением выступилАналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки. 

По словам эксперта, такой сценарий теперь не кажется чем-то сверхъестественным. 

"Удастся ли нам достичь отметки в минус 100 долларов? Вполне возможно", – поделился Сэнкси с американским Bloomberg. 

Кризис в сфере реализации нефти на рынке ослабил российскую валюту. Доллар и евро давно не стоили настолько дорого. Американские условные единицы, по мнению аналитиков, вряд ли в ближайшее время упадут ниже 80 рублей. 

Ранее "Утро.ру" писало, что наследный принц Саудовской Аравии накричал на Путина. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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