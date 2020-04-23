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Некоторые пенсионеры получат надбавку к Дню Победы

Некоторые пенсионеры получат надбавку к Дню Победы
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Дополнительная финансовая поддержка будет оказана в ряде регионов страны

Некоторые категории российских пенсионеров в честь Дня Победы получат прибавки к пенсии. Об этом пишет издание "Пронедра".

Отмечается, разовые денежные выплаты касаются тружеников тыла и ветеранов Великой Отечественной войны, однако только тех, кто не получил эти средства в апреле.

Одновременно в некоторых регионах РФ власти решили оказать дополнительную финансовую поддержку пожилых граждан в честь великого торжества. Например, в Тверской области единовременную помощь окажут всем участникам войны в размере 25 тыс. рублей. В Курске таким же ветеранам выплатят по 5 тыс. руб, а вдовам и вдовцам назначены по 2 тыс. рублей.

Необходимо добавить, что участники войны всех категорий получат одноразово по 75 тыс. руб, а работники тыла – по 50 тыс. рублей.

Если дата выплат совпадает с выходными, то пенсия будет начислена до выходных дней или сразу после них.

Поскольку график сейчас корректируется из-за введенного эпидемиологического карантина, пенсионерам советуют следить за информацией на региональных сайтах ПФР.

Ранее "Утро.ру" писало, как московские пенсионеры могут оформить заявление на получение дополнительной финансовой помощи в размере 2 тыс. рублей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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