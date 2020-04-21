Выплату можно оформлять один раз в год

Пожилые москвичи имеют право на дополнительную финансовую помощь в размере 2 тыс. рублей. Для этого нужно обратиться в отделение социальной защиты и написать заявление.

При рассмотрении заявки учитывается материальное положение пенсионера. Если его ежемесячная пенсия выше 24 тыс. 600 руб., то дополнительные 2 тыс. ему не положены, пишет "Царьград". Важно и финансовое благополучие семьи: если на содержании пожилого человека есть иждивенцы, то выплату могут оформить на каждого и, наоборот, если пенсионер проживает с супругом, имеющим высокий доход, 2 тыс. руб. ему не дадут.

Тем, кому одобрят финансовую помощь, перечислят средства на социальную карту. Причем их можно будет потратить только в магазинах из определенного списка и только на продукты питания. Оплатить, к примеру, алкоголь из этих средств не получится.

Обращаться за выплатой дополнительных 2 тыс. руб. пенсионеры Москвы могут один раз в год. Пожилые жители Подмосковья также могут рассчитывать на материальную помощь со стороны властей. О социальной поддержке граждан в других регионах "Утро.ру" писало ранее.

О том, что такое "пенсионный балл" и как его можно повысить, читайте здесь.