Рубль укрепился на фоне тишины с нефтяного рынка
Во вторник на фоне ослабления негативных новостей с мирового рынка нефти рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает "Интерфакс".
Так к вечеру на Московской бирже курс "американца" составил 74,22 руб., что на 27,5 копейки ниже показателя предыдущих торгов. Европейская валюта стоила 80,42 руб., подешевев на 20,25 копейки.
Что касается нефти, то сегодня североморская марка Brent на лондонской бирже немного поднялась в цене – до $20,25 за баррель. Накануне она стоила $19,99 за баррель.
Североамериканская марка WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевела на 5,48% – до $12,08 за баррель.
Как считает аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, "россиянина" в условиях нестабильного нефтяного рынка защищает высокий спрос на облигации федерального займа. По его прогнозу, отечественная валюта в ближайшее время будет торговаться в пределах конца прошлой недели.
"В паре с долларом рубль будет находиться в диапазоне 74,95 – 75,40, в паре с единой валютой ЕС – в пределах 79,80 – 81,30 руб", – сказал в комментарии изданию "Чемпионат" эксперт.
Он подчеркнул, что ключевое значение в торгах сейчас играет ситуация с развитием эпидемии коронавируса и ее влияние на мировую экономику.
Ранее другой аналитик этого же издания Михаил Зельцер предположил, что курс доллара может опуститься даже до отметки в 67 рублей при благоприятных обстоятельствах с ценами на природное сырье и восстановлением экономики после снятия карантина.
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