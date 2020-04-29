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Доллар дешевеет из-за действий Центробанка

Доллар дешевеет из-за действий Центробанка
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рублю помогли обрести стабильность

Доллар в среду, 29 апреля, взял курс на снижение. В начале торгов на Московской бирже он упал на 44 коп. – до уровня 73,70 рубля. Евро также теряет в цене: его курс утром снизился на 16 коп. – до 80,04 рубля.

Накануне рубль также показывал свою силу – в течение вторника он смог отыграть у доллара 33 коп., а у евро 38 копеек. По мнению аналитиков, на пользу национальной валюте пошло заявление председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Комментируя решение от 24 апреля снизить ставку до 5,5%, она допустила, что такие меры будут предприниматься и далее.

Поддерживают рубль и ежедневные продажи регулятором валюты в объеме выше 270 млн долларов, считает эксперт "БКС Премьер" Антон Покатович. "Также в пользу рублевой устойчивости выступает и тот факт, что нефтяным ценам удается сохранять уровни выше 20 долларов – панические настроения инвесторов на нефтяном рынке нормализовались", – отметил он в интервью "Эксперту".

Аналитики полагают, что ЦБ сохранит объем продажи валюты и дальше. Соответственно, ожидать скачка курса доллара пока нет оснований. "Мы ожидаем сохранение курса доллара вблизи текущих значений. Евро может опуститься ближе к 80 рублям", – дал прогноз Валерий Емельянов из ИК "Фридом финанс".

Ранее эксперты оценили, как экономический кризис из-за эпидемии коронавируса может повлиять на курс доллара и рубля.

Николай ВИКТОРОВ

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