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Евро упал ниже 80 рублей

Евро упал ниже 80 рублей
Фото: pixabay.com
Рубль "оперся" на нефть и пошел вверх

Курс евро впервые с начала марта упал до уровня ниже 80 рублей. Во второй половине дня 29 апреля на Московской бирже европейская валюта стоила 79,6 рубля, что на 59 копеек меньше уровня закрытия предыдущих торгов.

В прошлый раз отметку в 80 рублей евро пробил 6 марта. При этом максимальную силу европейская валюта продемонстрировала 18 марта – тогда за один евро давали 88,32 рубля.

Российский рубль также отыграл несколько позиций у американского доллара – на 17:12 доллар стоил 73,33 рубля (-80 копеек). В прошлый раз ниже 74 рублей доллар падал 17 апреля.

Усилению рубля способствует ситуация на мировом рынке нефти. Так, нефть марки Brent, стоимость которой используют для определения цены на российские сорта нефти, 29 апреля торговалась на бирже ICE в Лондоне по 23,04 доллара за баррель (+12,6% к закрытию предыдущей сессии).

Ранее специалисты оценили, как экономический кризис, вызванный ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции может повлиять на курс доллара и рубля.

Ольга ФЕДОРОВА

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