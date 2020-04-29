Евро упал ниже 80 рублей
Курс евро впервые с начала марта упал до уровня ниже 80 рублей. Во второй половине дня 29 апреля на Московской бирже европейская валюта стоила 79,6 рубля, что на 59 копеек меньше уровня закрытия предыдущих торгов.
В прошлый раз отметку в 80 рублей евро пробил 6 марта. При этом максимальную силу европейская валюта продемонстрировала 18 марта – тогда за один евро давали 88,32 рубля.
Российский рубль также отыграл несколько позиций у американского доллара – на 17:12 доллар стоил 73,33 рубля (-80 копеек). В прошлый раз ниже 74 рублей доллар падал 17 апреля.
Усилению рубля способствует ситуация на мировом рынке нефти. Так, нефть марки Brent, стоимость которой используют для определения цены на российские сорта нефти, 29 апреля торговалась на бирже ICE в Лондоне по 23,04 доллара за баррель (+12,6% к закрытию предыдущей сессии).
Ранее специалисты оценили, как экономический кризис, вызванный ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции может повлиять на курс доллара и рубля.
31-й день карантина: свежая статистика по коронавирусу в России
За последние сутки COVID-19 заразились больше 5,8 тысячи человек, 108 пациентов умерли
Последние новости о коронавирусе в России на 29 апреля
Рекордное число жертв в Москве, новые заболевшие и введение масочного режима: главные новости о COVID-19 на утро среды - в материале "Утро.ру"
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Число зараженных коронавирусом в США превысило один миллион
- ООН: Белоруссия переживает вспышку коронавируса
- Медики: коронавирус поражает мозг
- Невозможно уничтожить: ученые предсказали ежегодное возвращение COVID-19
Здоровье
- Утренние упражнения: легкий массаж продлит молодость
- Черный список: любимые россиянами продукты будят гастрит
- "Зевающая панда" поможет быстро похудеть после 40 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик