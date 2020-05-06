Минск выживает Москву с мирового рынка калийных удобрений

Белорусская калийная компаний (БКК) пошла на демпинг, чтобы перехватить у России контракт с Китаем. Такие методы борьбы за рынок могут привести к серьезным сбоям поставок в будущем. Об этом предупредили в российской компании "Уралкалий".

В апреле 2020 г. стало известно, что Минск воспользовался опытом Эр-Рияда в нефтяной сфере. Саудовцы весной резко нарастили добычу нефти и сбросили цену на нее, в итоге перехватив у России 40% контрактов на поставку черного золота в Европу, но при этом обвалив рынок так, что пострадали все. Аналогично поступила БКК. Она договорилась о продажах удобрений в Китай по цене $220 за тонну, хотя ранее в контрактах была прописана стоимость $290, а РФ рекомендовала держать уровень в $300 .

В РФ подобный уровень цен на калий назвали несоответствующим реальной рыночной ситуации и предупредили, что это приведет к снижению финансовых вложений в развитие отрасли и разработку новых месторождений и, как следствие, к дефициту хлористого калия на мировом рынке. По крайней мере, сейчас "Уралкалий" не готов заключать долгосрочные контракты на поставку важных для сельского хозяйства веществ по цене, которая почти на треть ниже рекомендованной.

Ранее демпинговые методы БКК уже заставили "Уралкалий" переориентироваться с Китая на африканские страны, в итоге объем поставок российской компании в КНР сократился с 14% до 5% в 2019 году.

"Агрессивная ценовая политика БКК уже в прошлом году привела к потере "Уралкалием" доли на китайском и индийском рынках. В условиях кризиса есть риск, что ориентация на африканский рынок может оказаться не самой выигрышной стратегией", – приводит РБК мнение эксперта АКРА Максима Худалова.

Сейчас потребители снизили закупку калия из-за эпидемии коронавируса, поскольку строгие карантинные меры не позволяли аграриям работать в полях, и запасы удобрений остались неиспользованными.

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