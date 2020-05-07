Белоруссия задумалась об американской нефти взамен российской
Власти Белоруссии продолжают активно искать альтернативные России источники поставок нефти во исполнение поручения главы государства Александра Лукашенко, в том числе и в США. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Республики Дмитрий Крутой, говорится в сообщении официального сайта Совмина.
Он отметил, что тема поиска альтернативного сырья по требованию президента будет постоянно на повестке дня.
"Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок", – подчеркнул Крутой.
По его словам, американское топливо можно получать через Польшу. Проблема сейчас в том, что из-за коронавирусных эпидемиологических ограничений в государствах невозможно пока контактировать соответствующим ведомствам.
"Думаю, когда карантин будет снят в Польше, эта тема начнет обсуждаться более активно", – добавил белорусский чиновник.
Лукашенко неоднократно уже заявлял, что из-за налогового маневра в России белорусская казна недополучила прибыль, в связи с чем потребовал от подчиненных диверсифицировать поставки нефти. Он настаивал, что продавцы должны быть из разных стран.
В настоящий момент черное золото в Республику поставляют несколько российских компаний. Также Минск весной получил сырье
через порты Клайпеды и Одессы.
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