Минск хочет добиться от поставщиков максимально выгодных контрактов

Власти Белоруссии продолжают активно искать альтернативные России источники поставок нефти во исполнение поручения главы государства Александра Лукашенко, в том числе и в США. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Республики Дмитрий Крутой, говорится в сообщении официального сайта Совмина.

Он отметил, что тема поиска альтернативного сырья по требованию президента будет постоянно на повестке дня.

"Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок", – подчеркнул Крутой.

По его словам, американское топливо можно получать через Польшу. Проблема сейчас в том, что из-за коронавирусных эпидемиологических ограничений в государствах невозможно пока контактировать соответствующим ведомствам.

"Думаю, когда карантин будет снят в Польше, эта тема начнет обсуждаться более активно", – добавил белорусский чиновник.

Лукашенко неоднократно уже заявлял, что из-за налогового маневра в России белорусская казна недополучила прибыль, в связи с чем потребовал от подчиненных диверсифицировать поставки нефти. Он настаивал, что продавцы должны быть из разных стран.

В настоящий момент черное золото в Республику поставляют несколько российских компаний. Также Минск весной получил сырье через порты Клайпеды и Одессы.

