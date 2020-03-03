Лукашенко отказался ползать на коленях перед Россией из-за нефти
Александр Лукашенко напомнил нации и, вероятно, Москве, о советском наследии в сфере природных богатств и их добычи. Потому и считает, что Белоруссия должна продолжать покупать черное золото у РФ. Об этом он сегодня говорил во время совещания по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса.
При этом Батька подчеркнул, что его страна больше не будет на коленях выпрашивать сырье у России, а начнет активно искать других поставщиков.
"Эта нефть, ее добыча и транспортировка создавалась в том числе руками белорусов – тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть", – цитирует президента "Sputnik Беларусь".
Он ожидает, что когда Минск сможет договориться о поставках нефти с разными продавцами, то сразу исчезнет монополия, надо полагать, российская, и тогда будет проще вести диалог о ценах.
Однако Лукашенко признал тот факт, что сейчас, ведя переговоры с поставщиками, Минску выдвигают некие ультиматумы в вопросах стоимости топлива, увязывая его продажу с иными проблемами. По его мнению,
"с помощью вентиля на нефтяной трубе" некоторые страны пытаются решать собственные вопросы, сообщает URA.RU.
"Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье", – заявил Батька. С его точки зрения, таким образом нарушаются договорные обещания, в результате чего Белоруссия недополучает ежемесячно примерно 1 млн т нефти.
Также в очередной раз высказал надежду на сотрудничество с Украиной и Прибалтикой в поставках сырья с помощью их портов, трубопроводов и железной дороги. И объявил о просьбе к Вашингтону выделить Минску деньги "на строительство той же несчастной трубы с Балтики". Цена вопроса – $1 млрд со всей логистикой по доставке сырья.
Ранее сегодня президент Белоруссии назначил нового отвечающего за топливную отрасль, в том числе – за покупку черного золота. Им стал бывший главный лесник государства – руководитель
"Беллесбумпрома"
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