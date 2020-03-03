Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Лукашенко отказался ползать на коленях перед Россией из-за нефти

Лукашенко отказался ползать на коленях перед Россией из-за нефти
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька объявил, что российское сырье и так принадлежит белорусскому народу

Александр Лукашенко напомнил нации и, вероятно, Москве, о советском наследии в сфере природных богатств и их добычи. Потому и считает, что Белоруссия должна продолжать покупать черное золото у РФ. Об этом он сегодня говорил во время совещания по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса.

При этом  Батька подчеркнул, что его страна больше не будет на коленях выпрашивать сырье у России, а начнет активно искать других поставщиков.

"Эта нефть, ее добыча и транспортировка создавалась в том числе руками белорусов – тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть", – цитирует президента "Sputnik Беларусь".

Он ожидает, что когда Минск сможет договориться о поставках нефти с разными продавцами, то сразу исчезнет монополия, надо полагать, российская, и тогда будет проще вести диалог о ценах.

Однако Лукашенко признал тот факт, что сейчас, ведя переговоры с поставщиками, Минску выдвигают некие ультиматумы в вопросах стоимости топлива, увязывая его продажу с иными проблемами. По его мнению, "с помощью вентиля на нефтяной трубе" некоторые страны пытаются решать собственные вопросы, сообщает URA.RU.

"Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье", – заявил Батька. С его точки зрения, таким образом нарушаются договорные обещания, в результате чего Белоруссия недополучает ежемесячно примерно 1 млн т нефти.

Также в очередной раз высказал надежду на сотрудничество с Украиной и Прибалтикой в поставках сырья с помощью их портов, трубопроводов и железной дороги. И объявил о просьбе к Вашингтону выделить Минску деньги "на строительство той же несчастной трубы с Балтики". Цена вопроса – $1 млрд со всей логистикой по доставке сырья.

Ранее сегодня президент Белоруссии назначил нового отвечающего за топливную отрасль, в том числе – за покупку черного золота. Им стал бывший главный лесник государства – руководитель "Беллесбумпрома" Юрий Назаров, который получил кресло вице-премьера страны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей