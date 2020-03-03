Ключевым направлением экономики в республике займется опытный лесник

Отвечать за поставки нефти в Белоруссию будет глава "Беллесбумпрома" Юрий Назаров. По решению президента республики Александра Лукашенко он назначен на должность вице-премьера.

Президент признал, что нефтехимическое направление – сложное, но ключевое для страны. "Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок", – обратился к Назарову Лукашенко.

В 2020 г. Минск столкнулся с большими трудностями по обеспечению нефтяных заводов республики сырьем. Отказавшись от предложений со стороны Москвы, он пытался найти альтернативных поставщиков и даже использовать для переработки технологические объемы нефти из экспортного трубопровода "Дружба".

Но в итоге Лукашенко съездил в Сочи к российскому коллеге Владимиру Путину, сыграл с ним в хоккей – и нефтяной кризис практически разрешился. Впрочем, Белоруссия по-прежнему настроена на диверсификацию поставок, в частности, рассчитывает на азербайджанскую нефть. Разруливать эти вопросы, судя по всему, и придется Назарову, вся карьера которого прежде была связана с лесным хозяйством.

До этого времени вопросы топливно-энергетического комплекса Белоруссии курировал вице-премьер Игорь Ляшенко. Он переведен "на другую должность", передает БелТА.