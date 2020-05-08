Дефолт 1998 года рискует повториться: эксперты о будущем россиян
Новости о том, что после карантина в России половина магазинов так и не откроется, а цены вырастут минимум вдвое, серьезно встревожили. История 1998 г., когда в стране случился дефолт, научила готовиться к трудностям заранее. Что будет происходить в стране после отмены режима самоизоляции и возможен ли сценарий повторения самого тяжелого кризиса России в 2020 г., рассказали эксперты.
"Повторение дефолта 98-го года невозможно. Состояние экономики выглядит куда более оптимистично. Об этом говорит и то, что у России в принципе небольшой госдолг, а также золотовалютный резерв России больше 550 миллиардов долларов", – отметил в беседе с "Утро.ру" Кирилл Плохих, директор института бизнеса Университета "Синергия".
Кроме того, те отрасли, которые оказывают наибольшее влияние на экономику, – нефтяная, газовая промышленность – не останавливались и работают в обычном режиме.
"Пострадал малый и средний бизнес. Это офлайн-кафе, турагентства, магазины. Но они и не являлись системообразующими предприятиями, – отметил он. – Хотя, если взглянуть на ту же сферу торговли, то нельзя сказать, что проблемы во всей отрасли. Онлайн-ретейлеры чувствуют себя великолепно. Более того, у многих маркетплейсов прибыль выросла в два – три раза, расширился ассортимент. У образовательного бизнеса также все неплохо. Люди инвестируют в себя, ищут новые способы монетизации собственных навыков".
Какого-то резкого изменения после майских праздников мы не увидим. Нестабильная экономическая ситуация в том виде, котором она есть сейчас, продлится до конца года
"При этом уже к осени начнется медленная стабилизация и к середине 2021-го года экономика, а вместе с ней и рынок труда начнут восстанавливаться", – считает экономист.
Разделяет мнение о том, что повторение дефолта 1998 г. невозможно, и портфельный управляющий QBF Денис Иконников.
Наступление дефолта по сценарию 1998 года крайне маловероятно
"В настоящее время у России есть значительные золотовалютные резервы. На 1 мая они составляют 567,3 миллиарда рублей и полностью покрывают внешний долг . Более того, у РФ накоплены средства в ФНБ, которые превышают 10% ВВП. Это позволит стране пережить падение ВВП в 2020 году на 4 – 6% и частично восстановиться в 2021 году на фоне ожидаемого роста цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+", – рассказал он "Утро.ру".
По его словам, возобновление работы некоторых секторов экономики, в частности, строительного в Москве, может рассматриваться как первый положительный шаг по направлению к нормализации экономической жизни.
"Безусловно, предлагаемые шаги не решат всех проблем сиюминутно, однако могут привести к замедлению падения всех основных экономических показателей в экономике страны с мая", – заключил он.
Ранее экономисты просчитали, что, когда отменят карантин в России, цены на недоступные услуги во время изоляции вырастут в несколько раз.
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