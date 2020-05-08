Польша просчиталась с попыткой подорвать газовое могущество России в Европ
Варшава нашла способ избавиться от давления Москвы. Так польский эксперт по энергетическим вопросам Якуб Вех оценил значение газопровода Baltic Pipe, о котором на днях рассказал президент Польши Анджей Дуда. Однако при детальном рассмотрении проекта получается, что влияние будущей трубы на ситуацию в Европе сильно преувеличено.
"Строительство газопровода Baltic Pipe и ввод его в эксплуатацию будет одним из важнейших этапов в истории польской энергетики. Можно сказать, что станет одним из важнейших факторов для новой геостратегии нашей страны", – подчеркнул Якуб Вех в эфире Polskie Radio.
По его словам, по Baltic Pipe Польша сможет получать газ из Норвегии, что позволит ей после 2022 г. полностью отказаться от российского сырья. Соответственно, Москва лишится рычага воздействия на Варшаву. Более того, Якуб Вех заверил, что от польской трубы выиграют также Украина и весь западный мир в целом.
Однако, расхваливая Baltic Pipe, эксперт обошел один момент. Сейчас Норвегия поставляет газ, в основном, в Германию. Если она перенаправит его в польскую трубу, ФРГ придется восполнить недостающий объем из другого источника, пишет "Экономическое одобрение". Естественно, немцы увеличат покупку газа из "Северного потока – 2", который они финансируют и который к тому времени уж точно будет запущен. Таким образом, Польша, может, и откажется от российского газа, но в целом спрос на российское топливо в Европе от этого никак не сократится и на статус "Газпрома" как главного поставщика голубого топлива в ЕС это не повлияет.
О том, что скоро в Польшу потечет трубопроводный норвежский газ, Дуда сообщил 4 мая. Правда, вскоре выяснилось, что в Варшаве несколько поторопились с объявлениями.
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