Германия планирует перекрыть 50 процентов газопровода

Главный помощник РФ в строительстве "Северного потока – 2" не может принять окончательного решения по продолжению создания трубы. Германия разделилась на две части. Одна говорит, что строительство надо завершить, вторая, а именно Федеральное сетевое агентство, настаивает, что нашей стране придется уступить 50 процентов трубопровода, чтобы им могли пользоваться и другие поставщики, а нет только "Газпром".

Проблема в том, что конкурентов у РФ на этом поле просто нет. Газопровод изначально планировался как поставщик исключительно нашего, "глубокого" топлива. Но некоторые европейские эксперты утверждают, что "СП – 2" может серьезно поссорить европейские страны.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в комментарии "Московскому комсомольцу" уточнил, что газопровод обязательно будет достроен рано или поздно. Вопрос только в том, как его будут использовать после. Здесь спикер придерживается той точки зрения, что часть трубы все же придется отдать более мелким поставщикам.

"Скорее всего, на освободившиеся 50% трубопроводных мощностей придется проводить аукционы, где любой поставщик "голубого топлива" будет способен заявить собственные объемы топлива", – уточнил специалист.

Напомним, что в настоящий момент наша страна занимается строительством не только "СП – 2" но и другого крупного газопровода – "Сила Сибири". Он идет в Китай, однако серьезные опасения вызывает у Штатов. Ведь с появлением российской трубы на азиатском рынке заинтересованность в американском топливе у потенциальных покупателей существенно снизится.

Ранее СМИ писали, что "Северный поток – 2" может подорвать единство европейских стран.