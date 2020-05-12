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Война за рынок газа вспыхнет по нефтяному сценарию

Война за рынок газа вспыхнет по нефтяному сценарию
Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com
Манипулирование ценами на голубое топливо может спровоцировать новый масштабный кризис

Мировой лидер по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) – Катар – оказался перед сложным выбором. Пандемия лишила королевство рынка сбыта топлива, и теперь ему нужно принять решение: или сокращать добычу, или снижать цены. Оба варианта обернутся финансовыми потерями для Катара. Но второй сценарий может оказаться катастрофичным и для всех остальных.

Если Катар решит сократить добычу, то титул главного поставщика СПГ может перейти Австралии. К таким репутационным потерям королевство не готово, пишет Bloomberg. Но снижение стоимости СПГ по контрактам окажет такое же пагубное влияние на рынок, как  и решение Саудовской Аравии сбросить цены на нефть ради вытеснения конкурентов – начнется ценовая война.

Как следствие, все производители СПГ потеряют прибыль и начнут сворачивать нерентабельную добычу. Причем первыми под ударом окажутся американцы, чьи издержки по производству и транспортировке СПГ очень высоки. В итоге потом возникнет дефицит газа.

Спасти положение могут потребители в Азии, если им удастся в ближайшее время восстановить экономику и, следовательно, потребление энергоносителей. Однако переизбыток СПГ все равно сохранится на рынке минимум до 2025 г., полагает издание.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставлять в Европу больше СПГ, чем США.

Николай ВИКТОРОВ

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