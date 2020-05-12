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Прогнозы сбылись: курс доллара пошел вниз

Прогнозы сбылись: курс доллара пошел вниз
Фото: pixabay.com
Дорожающая нефть и действия Центробанка оставляют рубль на плаву

Рубль существенно укрепился по отношению к доллару. Впервые с апреля доллар торгуется на отметке ниже 73 рублей. Об этом говорят данные Московской биржи.

Рубль крепнет не фоне слабеющего доллара и нефти, которая медленно дорожает. Brent торгуется уже на отметке $30,4 за баррель, когда еще пять дней назад она стоила меньше $18.

Другой "палочкой-выручалочкой" российской валюты стал Центробанк, который потратил на поддержку рубля рекордные $222 млн. Согласно отчетности банка за 23 апреля, ЦБ в перерасчете на российскую валюту, выбросил на биржу 23 млрд рублей в рублевом эквиваленте, чтобы пресечь дефицит иностранной валюты и, как следствие, ее подорожание.

Ранее экономические эксперты сделали прогноз, что после постепенного снятия ограничений, что уже происходит в данный момент, спрос не нефть вернется. И соответственно, начнет укреплять рубль.

Однако, как сообщает "НСН", доллар начал укреплять тоже, в частности, на фоне растущих опасений по поводу второй волны пандемии коронавируса, а также после того, как Федеральный резерв США преуменьшил вероятность отрицательных процентных ставок и тем самым повысил доходность валюты.

Александр ИЛЬИН

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