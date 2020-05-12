Старая труба нуждается в техническом осмотре

Газопровод "Голубой поток", несущий топливо по дну Черного моря из России на восток Турции, 13 мая остановится на профилактику до конца месяца.

Как отмечает агентство "Интерфакс", ранее в "Газпроме" сообщали, что концерн намеревался провести плановые технические работы на этом газопроводе с 13 по 19 мая на территории РФ. Но турецкий партнер нашего монополиста компания Botas уведомила, что профилактика с их стороны затянется до 29 мая.

Проект "Голубой поток" начал принимать газ в 2003 году. В 2017-ом труба функционировала со 100%-ной загрузкой, прокачав 15,8 млрд куб. м. В последующие два года прокачка упала до 13,3 млрд куб (2018 г.) и до 11,1 млрд куб (2019 г.).

В сутки газопровод может доставлять турецкому потребителю 47 млн куб. м. топлива.

Напомним, в настоящий момент российский газ идет в Турцию по двум магистралям – "Голубому потоку" и только построенному "Турецкому потоку", старт которому был дан в январе нынешнего года. По свежей трубе сырье также доставляется в Болгарию, Грецию и Македонию. На 23-28 июня назначено техническое обследование и "Турецкого потока".

