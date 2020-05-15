Польша нашла дешевую замену российскому газу
Соглашение о транзите газа между Россией и Польшей, которое истекает в конце мая, пролонгироваться не будет, поскольку Варшава согласовывает свои энергетические правила с законами Евросоюза, прекращая десятилетнюю зависимость от российского сырья. Об этом сообщает сегодня Reuters со ссылкой на "Газпром".
"По сути, текущая газовая сделка окончена", – заявил агентству представитель российского концерна Сергей Куприянов.
Он отметил, что газ все еще будет проходить через Польшу, однако не стал уточнять, возрастет ли плата за транзит. Варшава давно жаловалась на слишком низкие сборы.
Договор с Польшей по транзиту, заключенный в 1990-х годах, связан с трубопроводом "Ямал-Европа", по которому российский газ транспортируется с северного полуострова Ямал польским потребителям и далее идет в Германию. Его годовая мощность составляет 33 млрд кубометров.
По истечении срока сделки "Газпром" может забронировать краткосрочные транзитные мощности у польского оператора Gaz-System. В частности, на период 17-18 мая они будут доступны в ходе торгов, которые запланированы на 17 мая.
Аукцион на квартальные мощности (с 1 июля по 30 сентября) Польша провела еще 4 мая. В "Газпроме" его результат не комментируют.
"Пользователи системы забронировали значительную (около 80%) пропускную способность газопровода "Ямал" на квартал, начинающийся с 1 июля", – рассказали в Gaz-System, но отказались называть покупателей.
Потребность Польши в газе составляет около 17 млрд куб в год, причем более половины из них она получает по долгосрочному контракту с "Газпромом".
Варшава неоднократно заявляла, что не будет покупать российское топливо после 2022 года, когда закончится еще один долгосрочный контракт. Вместо этого она будет принимать газ по трубопроводу из Норвегии и закупать СПГ, в том числе из США.
Как напоминает Лента.ру, власти Польши не хотят покупать российский аз из-за его стоимости. В ноябре 2019-го глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк сообщил,
что убытки за год составляют $250 млн. Он жаловался, что "Газпром"
отказывается пересмотреть контракт с 2015 года. Еще ранее, в сентябре, Вожняк намекал нашему монополисту, что у него полно конкурентов на рынке.
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