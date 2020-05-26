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Грузия выбила у России скидку на газ

Грузия выбила у России скидку на газ
Фото: pixabay.com
Насколько конкретно снижена цена, Тбилиси не стал раскрывать из-за коммерческой тайны

Власти Грузии смогли выбить у России скидку на газ примерно на 15%. Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития кавказской республики Натия Турнава.

"Исходя из коммерческой тайны, я не могу называть конкретных цифр, однако скажу, что цена на газ будет ниже примерно на 15%", – цитирует InfoRos грузинскую чиновницу.

По ее словам, к такому решению стороны пришли на фоне "усиленной конкуренции" на топливном рынке и падением цены на голубое сырье.

Как отмечает агентство, Тбилиси год назад подписал контракт о покупке у "Газпрома" газа в небольших объемах. Так, в 2019-ом российский монополист договорился поставить 160 млн куб сырья, что составило примерно 5% от общего импорта. В текущем году Грузия намерена закупить в России 170 млн куб газа.

Тбилиси прекратил приобретать наше голубое топливо с 2006-го, получая 10% от того объема, который шел транзитом из РФ в Армению. С 2017-го Москва платила за эту транспортировку деньгами и частично газом, а в 2018-ом – исключительно финсредствами.

Ранее во вторник стало известно, что Польша постепенно останавливает транзит российского газа через свою территорию – на 25 мая заполненность трубы уже снизилась до 10%. Теперь "Газпром" высвободившиеся объемы перенаправил на газопровод "Северный поток" и ГТС Украины.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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