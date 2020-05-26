Российский монополист извлек выгоду из капризов бывшего партнера

"Газпром" резко сократил поставки по газопроводу "Ямал - Европа". Это стало возможным после отказа Польши от продления долгосрочного контракта на транзит газа из РФ. В результате российский монополист смог сократить свои издержки на фоне падения спроса на голубое топливо в мире.

Транзит российского газа через Польшу по маршруту "Ямал - Европа" стремится к нулю. Такую оценку дает польский оператор Gaz System. Контракт на транспортировку между Москвой и Варшавой истек 17 мая. И уже 24 мая заполняемость трубы упала до 18%, а 25 мая – до 10%, пишет "Коммерсант".

Дело в том, что до 1 июля стороны могут через аукцион заключать однодневные договоры на транзит, поэтому "Газпром" получил уникальную возможность оплачивать только те объемы газа, поставка которых по данной трубе действительно требуется. Естественно, российская компания предпочла максимально сократить прокачку по польскому маршруту, перенаправив газ в "Северный поток" и украинскую ГТС, где транзит предоплачен.

Это очень кстати сейчас, когда в Европе и мире в целом сильно снизился спрос на газ, а цены на топливо стремятся к отрицательным значениям. Во втором полугодии 2020 г. "Газпром" планирует нарастить объем поставок, а пока Польша осталась без транзитных доходов.