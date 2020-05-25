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Цены на газ бьют антирекорды. Сейчас они уже ниже уровня, который считается безубыточным для "Газпрома". При этом эксперты предсказывают еще большее понижение стоимости голубого топлива.
В пятницу, 22 мая, на голландской торговой площадке TTF спотовые цены (поставки "через день") упали до исторического минимума – $26,4 за тысячу кубометров. В британском NBP стоимость 1 тыс. кубов после регазификации составила $29. В австрийском Баумгартене – $49,7. Позже ситуация немного выправилась, но нельзя исключать, что вскоре стоимость газа достигнет отрицательных значений, считает эксперт по газовому рынку, приглашенный профессор института Sciences Po в Париже Тьерри Бро.
На традиционное весеннее понижение спроса на газ повлиял коронавирус – потребление сильно снизилось. Сейчас хранилища заполнены на 70%, тогда как в это время в прошлом году пустовала половина резервуаров, пишет РБК. Но владельцам залитого в танкеры СПГ нужно от него избавляться буквально любой ценой, каждый день простоя обходится слишком дорого. Отсюда и резкое снижение стоимость контрактов.
Ситуацию усугубляет наращивание поставок СПГ Катаром нынешней весной. Это уже негативно повлияло на экспорт трубопроводного газа, в частности, "Газпрому" уже пришлось сократить поставки в Европу. Но если цены будут и дальше снижаться, то добыча на экспорт для российского монополиста станет вовсе нерентабельной.
Сейчас благодаря долгосрочным контрактам средняя цена на поставки "Газпрома" составляет $125 за 1 тыс. кубометров. Это почти на 40% ниже, чем было в марте 2019 года. Рентабельным минимумом для поставок в Европу считается $100. Учитывая, что на европейских терминалах стоимость голубого топлива снижается, нужно ждать удешевления контрактов и по трубопроводным контрактам.
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