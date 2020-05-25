Избыток топлива на мировых рынках делает добычу нерентабельной

Цены на газ бьют антирекорды. Сейчас они уже ниже уровня, который считается безубыточным для "Газпрома". При этом эксперты предсказывают еще большее понижение стоимости голубого топлива.

В пятницу, 22 мая, на голландской торговой площадке TTF спотовые цены (поставки "через день") упали до исторического минимума – $26,4 за тысячу кубометров. В британском NBP стоимость 1 тыс. кубов после регазификации составила $29. В австрийском Баумгартене – $49,7. Позже ситуация немного выправилась, но нельзя исключать, что вскоре стоимость газа достигнет отрицательных значений, считает эксперт по газовому рынку, приглашенный профессор института Sciences Po в Париже Тьерри Бро.

На традиционное весеннее понижение спроса на газ повлиял коронавирус – потребление сильно снизилось. Сейчас хранилища заполнены на 70%, тогда как в это время в прошлом году пустовала половина резервуаров, пишет РБК. Но владельцам залитого в танкеры СПГ нужно от него избавляться буквально любой ценой, каждый день простоя обходится слишком дорого. Отсюда и резкое снижение стоимость контрактов.

Ситуацию усугубляет наращивание поставок СПГ Катаром нынешней весной. Это уже негативно повлияло на экспорт трубопроводного газа, в частности, "Газпрому" уже пришлось сократить поставки в Европу. Но если цены будут и дальше снижаться, то добыча на экспорт для российского монополиста станет вовсе нерентабельной.

Сейчас благодаря долгосрочным контрактам средняя цена на поставки "Газпрома" составляет $125 за 1 тыс. кубометров. Это почти на 40% ниже, чем было в марте 2019 года. Рентабельным минимумом для поставок в Европу считается $100. Учитывая, что на европейских терминалах стоимость голубого топлива снижается, нужно ждать удешевления контрактов и по трубопроводным контрактам.

Судя по всему, потери бюджета РФ из-за ситуации на рынке углеводородов будут весьма значительные – слезть с "нефтегазовой иглы" российская экономика так и не смогла. В этом на днях упрекнул правительство РФ глава "Роснано" Анатолий Чубайс.