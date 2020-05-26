Решение Конституционного суда ФРГ в отношении ЕЦБ может привести к краху единой валюты ЕС

Европейский центробанк (ЕЦБ) разрабатывает планы по выживанию на случай непредвиденных обстоятельств для осуществления многомиллиардной программы по закупкам облигаций без Бундесбанка, если Верховный суд Германии вынудит ключевого участника этой схемы выйти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре анонимных источника.

В перспективе спор между ЕС и ФРГ может поставить под угрозу существование еврозоны. Напомним, конфликт разгорелся из-за нежелания Германии участвовать в общеевропейской программе количественного смягчения (QE) на €750 млрд, подготовленной ЕЦБ. Она предполагает скупку национальными регуляторами государств еврозоны у коммерческих банков активов в виде гособлигаций стран-членов и бондов коммерческих компаний.

Бундесбанк сначала согласился участвовать в программе, а затем обнаружил в ней целый ряд нарушений. В результате вопрос был вынесен на рассмотрение Конституционного суда ФРГ, который в начале мая подтвердил наличие оснований для того, чтобы считать программу QE незаконной.

Немецкий КС дал ЕЦБ три месяца на обоснование необходимости и безопасности этой программы, запретив Бундесбанку участвовать в ней до получения ответа.

При наихудшем сценарии Европейский центробанк начнет беспрецедентный судебный процесс против своего крупнейшего акционера Бундесбанка, чтобы вернуть его в программу, отмечает агентство. Происходящее знаменует момент истины для евро, проверяя приверженность Берлина к европейской валюте, в создании которой немцы сыграли большую роль.

Отмечается, что сотрудники ЕЦБ и национальных центральных банков еврозоны готовятся к "невероятному" сценарию, при котором суд запретит Бундесбанку участвовать в закупках.

В таком случае, есть вероятность, что ЕЦБ подаст на финансового регулятора Германии иск в Европейский суд, что станет первым подобным делом со времен создания евро в 1999 году.

До сих пор правительство ФРГ проявляло оптимизм в отношении того, что сторонам удастся избежать любого негативного сценария. Ранее в мае немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что данный вопрос "решаем", если центральный банк объяснит свой план, резюмируется в статье.

