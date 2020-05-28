Эксперт уверен, что у государства достаточно ресурсов для помощи россиянам

Выплачивать дополнительные деньги людям предпенсионного возраста, ставшим безработными из-за эпидемии COVID-19, предложил старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков. По мнению специалиста, было бы справедливо увеличить таким гражданам выплаты с обещанных 12 до 20 тыс. рублей.

Как отметил эксперт, для реализации этой идеи нужно будет израсходовать около половины средств Фонда национального благосостояния. Однако эти деньги государство "копило" на черный день. По мнению экономиста, такой день настал именно сейчас.

При этом Жаворонков считает маловероятным, что в России в ближайшее время будут предпринимать какие-то шаги в отношении досрочного выхода на пенсию. Так что предпенсионерам, лишившимся работы, не стоит на это рассчитывать, сказал в интервью URA.RU эксперт.

Между тем экономист уверен, что в госбюджете есть средства, чтобы вернуть прежний пенсионный возраст. Однако властям, с политической точки зрения, невыгодно сейчас возвращаться к этому болезненному для сограждан вопрос.

Ранее эксперт уже предлагал помочь россиянам деньгами из резервного фонда.