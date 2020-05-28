Курс рубля
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После укрепления рубль постепенно начнет ослабевать. Это видно из курса валют на пятницу, который опубликовал Центробанк на своем официальном сайте 28 мая.
Согласно показателям, курс доллара вырастет на 4 копейки и составит 71,1012 рубля. Увеличение ждет и евро. Он станет больше на 36 копеек и станет стоить 78,2611 в российской валюте.
"Свободная пресса" напоминает, что на торгах Московской биржи 28 мая иностранные валюты также "прибавили в весе". Доллар подорожал на 3 копейки, евро – на 7.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что рубль достиг своего максимума и в дальнейшем уступит иностранным "соперникам".
Последние данные на 28 мая - в подборке "Утро.ру"
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