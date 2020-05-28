Российская валюта постепенно сдает позиции

После укрепления рубль постепенно начнет ослабевать. Это видно из курса валют на пятницу, который опубликовал Центробанк на своем официальном сайте 28 мая.

Согласно показателям, курс доллара вырастет на 4 копейки и составит 71,1012 рубля. Увеличение ждет и евро. Он станет больше на 36 копеек и станет стоить 78,2611 в российской валюте.

"Свободная пресса" напоминает, что на торгах Московской биржи 28 мая иностранные валюты также "прибавили в весе". Доллар подорожал на 3 копейки, евро – на 7.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что рубль достиг своего максимума и в дальнейшем уступит иностранным "соперникам".