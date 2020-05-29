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РФ планирует отказать Белоруссии в поставке газа

РФ планирует отказать Белоруссии в поставке газа
Фото: pixabay.com
"Газпром" не готов обсуждать дальнейшие поставки, пока не решен вопрос с задолженностью

Белоруссия задолжала "Газпрому" более $165 млн, заявил глава энергетического гиганта Алексей Миллер. Обсуждение будущих поставок голубого топлива возможно только после урегулирования вопроса с текущим долгом.

Как сообщил Миллер, на сегодняшний день общий долг Минска составляет $165 миллионов 570 тысяч. Для продолжения поставок российского газа в Белоруссию в 2021 году вопрос с долгом нужно решить. Соответствующее уведомление уже направленно белорусским властям, передает "РИА Новости".

Зимой этого года российская сторона объявила, что стоимость для Минска останется такой же, как в 2019 году – $127 за тысячу кубометров. Однако Белоруссия не оставляет попыток выпросить у России скидку. К слову, белорусский лидер уверен, что для него российский газ должен стоить от $40 до $45.

Недавно Лукашенко снова поднял вопрос скидки на сырье. По его сведениям, Москва снизила цену для европейцев, оказавшихся в сложном экономическом положении из-за коронавируса, до $65 – 68 за тысячу кубометров.

Такая ситуация показалась главе Белоруссии несправедливой и он затребовал снижение цены и для своей страны. Лукашенко возмутило, что Россия продает природный газ дружественной Белоруссии вдвое дороже, чем бывшим военным противникам.

Ольга ФЕДОРОВА

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