В Германии подтвердили поступление топлива по маршруту "Ямал - Европа"

Поставки российского газа в ФРГ через территорию Белоруссии и Польши возобновились 1 июня. Об этом сообщил немецкий газотранспортный оператор Gascade.

В ФРГ уточнили, что рано утром в понедельник, 1 июня, была остановлена реверсная подача голубого топлива из Германии в Польшу. Простой газопровода "Ямал – Европа" продлился четыре дня.

Долгосрочный транзитный договор с Варшавой закончился 17 мая. С того времени российская сторона сокращала объем поставок, ежедневно выкупая лишь те объемы, которые не могла направить европейским потребителям по "Северному потоку" или другими маршрутами. Таким образом, транзитные доходы Польши резко сократились, а в последние дни их не было вовсе.

Утром 1 июня Россия воспользовалась 68% мощности экспортной трубы, проходящей по территории Польши, передает телеканал "360". До июля транзит будет осуществляться по итогам ежедневных аукционов, напоминает RT.