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Эксперт: Москва распадется на самостоятельные районы

Эксперт: Москва распадется на самостоятельные районы
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Мегаполисы в их современном виде скоро исчезнут

Мировой курс на урбанизацию и глобализацию будет продолжен после пандемии. Коронавирус приостановил эти процессы года на два, но вскоре они возобновятся. В этом убежден шведский футуролог – экономист Кьелл Нордстрем.

Нынешняя эпидемия показала: даже под страхом смерти люди отказываются покидать большие города, пережидая дома все неудобства, вызванные карантином. Все идет к тому, что уже в ближайшее время именно мегаполисы будут обеспечивать 80% мирового ВВП. Однако вид крупных городов, таких как Москва или Шанхай, изменится – они распадутся на более мелкие самодостаточные объединения. Эта тенденция заметна уже сегодня.

"Мегаполисы начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью. Например, вокруг университетов возникают поселения единомышленников", – рассказал Нордстрем в интервью РБК. Прообразом таких поселений он считает Кремниевую долину в США или Реховот в Израиле.

По мнению футуролога, коронавирус подтолкнул мир к более активному развитию цифровых технологий. В результате через 20 – 40 лет основную часть работ будут делать машины. Люди же займутся тем, что будут придумывать все новую технику. При этом не стоит бояться роботов, призывает эксперт: даже кардиостимулятор делает человека немножко киборгом, но этот аппарат приносит только пользу. 

Ранее прорицатель из Швейцарии предсказал развитие событий после пандемии. По его словам, впереди – целая череда болезней и тяжелые последствия после них.

Николай ВИКТОРОВ

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