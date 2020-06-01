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Мировой курс на урбанизацию и глобализацию будет продолжен после пандемии. Коронавирус приостановил эти процессы года на два, но вскоре они возобновятся. В этом убежден шведский футуролог – экономист Кьелл Нордстрем.
Нынешняя эпидемия показала: даже под страхом смерти люди отказываются покидать большие города, пережидая дома все неудобства, вызванные карантином. Все идет к тому, что уже в ближайшее время именно мегаполисы будут обеспечивать 80% мирового ВВП. Однако вид крупных городов, таких как Москва или Шанхай, изменится – они распадутся на более мелкие самодостаточные объединения. Эта тенденция заметна уже сегодня.
"Мегаполисы начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью. Например, вокруг университетов возникают поселения единомышленников", – рассказал Нордстрем в интервью РБК. Прообразом таких поселений он считает Кремниевую долину в США или Реховот в Израиле.
По мнению футуролога, коронавирус подтолкнул мир к более активному развитию цифровых технологий. В результате через 20 – 40 лет основную часть работ будут делать машины. Люди же займутся тем, что будут придумывать все новую технику. При этом не стоит бояться роботов, призывает эксперт: даже кардиостимулятор делает человека немножко киборгом, но этот аппарат приносит только пользу.
Ранее прорицатель из Швейцарии предсказал развитие событий после пандемии. По его словам, впереди – целая череда болезней и тяжелые последствия после них.
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