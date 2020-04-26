Пророк из Швейцарии предсказал миру войну и эпидемии

Будущее человечества мужчине раскрыли инопланетяне

Некоторые из предсказаний современного "ясновидящего" уже сбылись.

О контактах с пришельцами швейцарец Эдуард Мейер рассказывал в 1975 году. По его словам, инопланетяне выходили с ним на связь на протяжении почти 20 лет. Всего было около 250 контактов. Во время общения с представителями внеземной цивилизации Мейер узнал о некоторых событиях, которые ждут мир в будущем. Некоторые предсказания современного провидца, увы, совсем не радужные.

Так, швейцарец сообщил, что на планете воцарится анархия. Человечество будет страдать от эпидемий, многие болезни будут новыми, а потому неизлечимыми . Неизвестные вирусы приведут к тому, что люди будут слепнуть, а их органы дыхания – разрушаться. Многие сойдут с ума. При этом Мейер отмечает, что волна страшных болезней накроет мир из-за применения биологического и химического оружия.

Предсказал он и войну с применением оружия массового уничтожения, которая продлится 888 дней и почти уничтожит человеческую цивилизацию. Люди будут страдать от голода, производства парализует из-за краха экономики – пророчество швейцарского "наследника" Ванги публикует канал "Пророчества и предсказания" в "Яндекс.Дзен".

Все это приведет к тому, что представители внеземных цивилизаций будут вынуждены вмешаться и помочь людям выжить.

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