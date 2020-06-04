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Повышение платы за газ и электричество в Крыму отменили

Новые тарифы планировалось ввести с 1 июля

Повышение цен на газ и свет в Крыму произойдет не ранее, чем через год. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов.

"В этом году повышения тарифов на газ и электроэнергию не будет. Выполнение "дорожной карты" сдвигается на один год. То есть в следующем году не будет "задвоения" стоимости тарифов", – сказал Аксенов.

По его словам, с федеральным центром данное решение уже согласовано, передает РИА "Новости".

Ранее предполагалось, что с 1 июля 2020 г. газ и электроэнергия для крымчан подорожают на 8,4% - 8,8%. В денежном выражении это составит несколько копеек за кубометр.

Ранее сообщалось, что плановое ежегодное повышение тарифов ЖКХ в большинстве регионов России проведут с 1 июня. Счета за коммунальные услуги увеличатся в среднем на 4%.

Николай ВИКТОРОВ

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