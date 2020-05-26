Россияне начинают плавно возвращаться к прежней жизни

Одно из главных нововведений июня – изменение тарифов ЖКХ. В прошлом году такие меры принимались в январе и июле. Также многие семьи получат обещанные выплаты на детей в связи с коронавирусом. Время позаботиться об этом будет и в июне, если не успели подать заявление.

Заработают санатории

В некоторых регионах страны, где начинаются первые послабления в связи с коронавирусом, в начале июня откроют санатории. Коснется это тех заведений, у которых есть медицинская лицензия. После, если ситуация с вирусом не будет вызывать опасений, примут посетителей курорты и детские лагеря.

Новый план по восстановлению экономики

В июне могут появится новые меры поддержки граждан, малого и среднего бизнеса. Владимир Путин дал поручение правительству и главам регионов, совместно с предпринимателями разработать общенародный план по восстановлению экономики страны после кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией.

Детские пособия

В начале месяца начнут выплачивать новые пособия на детей. Семьям с детьми до 3 лет выдадут по 5 тыс. руб., от 3 до 16 лет – по 10 тыс. руб. в месяц. Получить эти деньги можно за апрель, май и июнь.

Семьи с небольшим достатком будут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет до конца этого года. Сумма составит около половины прожиточного минимума. Если заявление подать в июне, то можно также получить деньги за предыдущие полгода.

Банковские комиссии

В середине июня отменяют плату за переводы денег со счетов одного банка. Например, если вы собираетесь перевести деньги человеку, чей счет открыт в другом регионе, то сейчас за это взимается процент. После отмены роуминга переводы можно будет осуществлять без комиссии.

Расширение прав приставов

С 1 июня приставы смогут получать доступ абсолютно ко всем счетам должника: они будут в курсе не только номеров счетов, но и движения средств на них. Сейчас сведения доступны только при наличии расчетного счета владельца.

Тарифы ЖКХ

После июня счета за коммунальные услуги вырастут на 4% по всей стране. Это плановая ежегодная индексация. Вторая запланирована на следующее полугодие, сообщает издание News.ru.

Новые правила регистрации безработных

На период пандемии временно ввели новые правила, которые будут действовать при подаче заявления о безработице в режиме онлайн. Центры занятости будут запрашивать данные у МВД, а также в органах ЗАГСа о зарегистрированных детях заявителя.

Некоторые западные эксперты считают, что для России этот год станет одним из самых тяжелых за последние десять лет. Они предрекают, что страна больше не вернется на докризисный уровень.