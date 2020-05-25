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Экономике России предрекли "драматическое падение"

Экономике России предрекли "драматическое падение"
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стране угрожает глубочайший кризис

Экономические показатели России в 2020 г. будут самыми плохими за последние 10 лет. К такому мнению пришли аналитики центра "Сколково".

Структура бюджета России такова, что львиную долю ее дохода составляют выручка от экспорта энергоресурсов. Но пандемия коронавируса спровоцировала резкое сокращение мирового спроса на нефть и газ. Не исключено, что на прежний уровень он больше не вернется, приводит  Bloomberg мнение экспертов. Тогда может оказаться, что 2019 г. и был пиком потребления ископаемых источников энергии и дальше запросы потребителей начнут снижаться. Хотя в России полагали, что этого не случится еще в течение 15 лет.

Теперь правительству РФ нужно срочно адаптироваться к новой реальности в виде сокращения нефтегазовых доходов, передает НСН. В противном случае восстановить экономику после такого "драматического падения" не удастся еще два десятка лет – в лучшем случае темпы роста ВВП будут достигать 0,8% в год.  

Ранее стало известно о резком снижении мировых цен на газ. О том, как нынешняя стоимость углеводородов скажется на бюджете страны, прежде пояснял глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

Николай ВИКТОРОВ

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