Американцы угрожают всем зарубежным структурам, поддерживающим российский энергетический проект

Новые санкции США в отношении "Северного потока-2" могут затронуть государственные органы Германии, включая федеральное правительство. Об этом предупредили в Минэнерго ФРГ после ознакомления с проектом документа.

Подготовленный американскими сенаторами законопроект предусматривает штрафные меры не только против компаний, непосредственно участвующих в строительстве, но и в отношении государственных органов, дающих разрешение на такие работы и контролирующих деятельность газопровода в будущем, сообщает Handelsblatt.

"Это будет что-то новенькое, если санкции направят против государственных учреждений дружественных правительств и даже против самих правительств", – отмечается в отчете Минэнерго Германии.

Ранее было известно, что в новом пакете американских санкций против газопровода "Северный поток-2" предусмотрено наказание в отношении задействованных на проекте судов и страхующих риски компаний. Немецкие предприниматели предположили, что становятся новой целью карательных мер американской стороны.