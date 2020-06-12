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Правительство ФРГ может попасть под санкции США против "Северного потока-2"

Правительство ФРГ может попасть под санкции США против "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer / dpa/www.globallookpress.com
Американцы угрожают всем зарубежным структурам, поддерживающим российский энергетический проект

Новые санкции США в отношении "Северного потока-2" могут затронуть государственные органы Германии, включая федеральное правительство. Об этом предупредили в Минэнерго ФРГ после ознакомления с проектом документа.

Подготовленный американскими сенаторами законопроект предусматривает штрафные меры не только против компаний, непосредственно участвующих в строительстве, но и в отношении государственных органов, дающих разрешение на такие работы и контролирующих деятельность газопровода в будущем, сообщает Handelsblatt.

"Это будет что-то новенькое, если санкции направят против государственных учреждений дружественных правительств и даже против самих правительств", – отмечается в отчете Минэнерго Германии.

Ранее было известно, что в новом пакете американских санкций против газопровода "Северный поток-2" предусмотрено наказание в отношении задействованных на проекте судов и страхующих риски компаний. Немецкие предприниматели предположили, что становятся новой целью карательных мер американской стороны.

Николай ВИКТОРОВ

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