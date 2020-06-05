В Германии считают, что Штаты потеряют таким образом свою репутацию

В Восточном комитете германской экономики полагают, что Америка не имеет права вмешиваться в "европейские энергетические проблемы", поскольку это дело личное Евросоюза. Новые санкции США могут угрожать десяткам компаний Европы, что, в свою очередь, нанесет вред экономике стран.

"Политические аргументы, выдвигаемые представителями США против проекта "Северный поток-2", во многом связаны с фальшивыми новостями и мало с реальностью", – указывается в обращении.

Сообщается, что благодаря этому европейские граждане смогут получать энергоноситель по стабильным ценам, поэтому никакой угрозы энергетической безопасности стран Европы нет. Также утверждают, что нет никаких доказательств того, что Германия является "заложником" России в энергетическом плане, как заявляет США.

"Любой, кто думает, что должен влиять на политику в Европе из Техаса и спасать нас от России, возможно, должен поговорить с теми, кого затрагивает их политика, а не только с лоббистскими группами в США", – заявляет глава комитета Оливер Хермес.

По мнению ведомства, санкциями Америка навредит своим трансатлантическим отношениям и репутации страны, в результате чего они потерпят неудачу в качестве "защитников рыночной экономики и верховенства закона".

В ответ на действия США, Германия пригрозила ввести дополнительные штрафные пошлины на газ из Америки. Хермес указывает, что "Северный поток – 2" будет достроен в любом случае, несмотря на противодействие из Вашингтона.