Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Немцы предрекли неудачу США из-за санкций "Северному потоку - 2"

Немцы предрекли неудачу США из-за санкций "Северному потоку - 2"
Фото: Stefan Sauer/ZB/www.globallookpress.com
В Германии считают, что Штаты потеряют таким образом свою репутацию

В Восточном комитете германской экономики полагают, что Америка не имеет права вмешиваться в "европейские энергетические проблемы", поскольку это дело личное Евросоюза. Новые санкции США могут угрожать десяткам компаний Европы, что, в свою очередь, нанесет вред экономике стран.

"Политические аргументы, выдвигаемые представителями США против проекта "Северный поток-2", во многом связаны с фальшивыми новостями и мало с реальностью", – указывается в обращении. 

Сообщается, что благодаря этому европейские граждане смогут получать энергоноситель по стабильным ценам, поэтому никакой угрозы энергетической безопасности стран Европы нет. Также утверждают, что нет никаких доказательств того, что Германия является "заложником" России в энергетическом плане, как заявляет США. 

"Любой, кто думает, что должен влиять на политику в Европе из Техаса и спасать нас от России, возможно, должен поговорить с теми, кого затрагивает их политика, а не только с лоббистскими группами в США", – заявляет глава комитета Оливер Хермес.

По мнению ведомства, санкциями Америка навредит своим трансатлантическим отношениям и репутации страны, в результате чего они потерпят неудачу в качестве "защитников рыночной экономики и верховенства закона".

В ответ на действия США, Германия пригрозила ввести дополнительные штрафные пошлины на газ из Америки. Хермес указывает, что "Северный поток – 2" будет достроен в любом случае, несмотря на противодействие из Вашингтона.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Веселой пятницы: смешные анекдоты дня на 5 июня

Подборка шуток от "Утро.ру" поможет выдержать последний рабочий день недели

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в России на 5 июня

За сутки от китайской инфекции скончались 144 человека

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1001 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей