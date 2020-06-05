Вашингтону пригрозили штрафом

Берлин не исключает введения штрафных пошлин на американский газ в случае, если Штаты не прекратят давить на российский проект. Речь идет о санкциях против "Северного потока – 2", которые Вашингтон намерен расширить.

Политику США в Германии назвали "посягательством на суверенитет" страны и Евросоюза в целом.

"Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт", – заявил РИА "Новости" глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

Напомним, ранее стало известно о намерении американцев расширить санкции против "Северного потока – 2" и распространить их на страховые компании, которые обслуживают задействованные в строительстве суда. Соответствующий законопроект в Сенат внесли накануне.

Российская сторона же уверена: санкции США не помешают достроить "Северный поток – 2". Такого мнения придерживается посол РФ в Америке Анатолий Антонов.