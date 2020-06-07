Приглашение России на саммит "Большой семерки" объяснили

За маской клоуна скрывается жесткий и продуманный политик. Такого мнения о лидере США Дональде Трампе придерживается украинский политолог Вадим Карасев. Он прокомментировал протесты в Америке, отношения Москвы и Вашингтона и оценил шансы на завершение "Северного потока – 2".

Карасев уверен – за приглашением России на саммит G7 кроется коварный план. С одной стороны, союз Москвы и Вашингтона сложно себе представить, с другой – Трамп действует как современный политик и понимает, что круг стран нужно расширять.

"Что такое Большая семерка? Джастин Трюдо в цветных носках, Борис Джонсон? Это разве серьезно? Единственные серьезные люди в Большой семерке – это Синдзо Абэ, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель. Все остальные еще большие клоуны, чем сам Трамп", – подчеркнул Карасев.

При этом он отметил, что российская политика Трампа направлена на то, чтобы оторвать страну от Китая и не допустить сближения с Германией. При этом он хочет сохранить дистанцию и между РФ и США.

"…Чтобы Россия была островом, а не союзником Китая. Понятно, что, с одной стороны, союз России со Штатами невозможен, а с другой – Трамп должен удерживать Россию от сближения с Германией. Это правильная игра – разделяй и властвуй",

- размышляет политолог.

Оценивая шансы на завершение "Северного потока – 2", который оказался под санкционным прессом американцев, Карасев заявил, что не сомневается – он будет достроен. Причем это уже головная боль фрау Меркель..

"…Она его достроит. Другое дело, что будут маневры, хакерские атаки, но это все дымовые завесы, чтобы Меркель не обвинили в том, что она прогнулась под Россию. Но "Северный поток" будет…",

- заключил эксперт в беседе с порталом "Украина.ру".

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