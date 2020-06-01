Компания устранила санкционные риски для работы возможного трубоукладчика

Журналисты выяснили, что судно, которое способно достроить "Северный поток – 2", поменяло владельца. Ранее считалось, что "Академик Черский" находится в эксплуатации дочки "Газпрома". Однако теперь владельцем трубоукладчика числится Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ).

Источник издания РБК в "Газпроме" кратко отметил, что риски ограничительных мер в связи с работой трубоукладчика устранены.



Выписка из регистрации "Академика Черского" в Российском международном реестре судов подтверждает, кто собственник судна.

Как пишет издание РБК, "Газпром флот" распоряжался трубоукладчиком с 2016-го вплоть до начала 2020-го. Когда именно у судна появился новый владелец, сказать сложно. При этом к концу марта СТИФ был частью "Газпрома". Однако фонд, как отмечают журналисты, непубличное общество, а, значит, мог сменить собственника к июню 2020 года.

Журналисты отмечают, что это изменение крайне важно. Сейчас президент США должен вводить рестрикции против каждой компании, которая дает трубоукладчики для завершения строительства газопровода. "Академик Черский", как предполагает издание, может закончить укладку труд "Северного потока – 2", но потом ему перекроют доступ к услугам зарубежных стран, например, к ремонту.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что "Газпрому" важно избежать тяжелых финансовых проблем. Он добавил, что не понятно, как будут работать санкции и можно ли их применить против материнской структуры фонда, которая, по сути, не будет заниматься завершением проекта.

А управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов полагает, что эта новость может говорить о том, рестрикции против фонда, как юрлица, признали безобидными.

Строительство "Северного потока – 2" затормозилось после введения США санкций в конце 2019-го. Тогда швейцарская компания Allseas прекратила работы по укладке труб. Считается, что "Академик Черский" может достроить газопровод. Сейчас судно находится в Германии.