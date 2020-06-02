Цель американцев - создать дефицит газа в Европе

Продажа "Газпромом" судна "Академик Черский" другой компании не помешает США применить санкции против российского экспортера газа, если трубоукладчик будет задействован на строительстве "Северного потока – 2". На это указал эксперт Фонда национальной энергобезопасности России Игорь Юшков.

По его мнению, логика действий "Газпрома" понятна: он пытается максимально дистанцироваться от судна, которое будет работать на проекте "Северный поток – 2", чтобы не попасть под американские санкции. Но продажа трубоукладчика тут не поможет, поскольку в тексте законопроекта Конгресса допускается вероятность смены владельца. Такие моменты США грозились отслеживать и рассматривать как нарушение.

Американцы заинтересованы в том, чтобы продавать свой газ в Европу, пояснил Юшков в комментарии НСН. Поскольку сейчас этот рынок перенасыщен, то повысить спрос и цены на СПГ США сможет только дефицит газа. Вызвать его могут санкции против "Газпрома" как головной компании проекта "Северный поток – 2". В этом случае европейцы окажутся перед выбором – так ли им нужен российский газ, чтобы из-за него страдать от американских санкций.

Ранее стало известно, что новым владельцем судна "Академик Черский" стал Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ). До сих пор оно считалось единственным российским трубоукладчиком, способным закончить строительство газопровода "Северный поток – 2". Ни "Газпром", ни оператор проекта ранее не подтверждали, что "Черский" будет работать в Балтийском море. Однако судно с мая стоит в немецком порту, который является логистической базой "Северного потока – 2".