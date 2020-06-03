Против "Газпрома" возбуждено уголовное дело

Россия отказалась помогать Польше в расследовании дела о нарушении "Северным потоком – 2" местного закона о конкуренции. В связи с этим польский антимонопольный регулятор подал иск против "Газпрома" и потребовал взыскать с российской компании €50 млн.

"Российский газовый гигант не может стоять выше закона, – заявил глава UOKiK Томаш Хростный. – Я возбудил против "Газпрома" уголовное дело о наложении штрафа за непредоставление информации", – говорится на сайте Управления по конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK).

Варшава заподозрила "Газпром" и европейских соинвесторов "Северного потока-2" в нарушении антимонопольного законодательства в 2018 году. В феврале 2020 г. польская сторона запросила у России документы по строящемуся газопроводу. Ее интересовали, в первую очередь, контракты оператора проекта Nord Stream 2 AG с инвесторами, а также компаниями, предоставляющими услуги по поставке, распределению, продаже и хранению сырья. РФ этого не сделала. Теперь ей грозит штраф.

В 2019 г. Варшава по этим же основаниям выписала штраф в размере 172 млн польских злотых (€40,3 млн) французской компании Engie Energy, являющейся одним из основных инвесторов "Северного потока-2".

Ранее Польша отказалась продлевать долгосрочный контракт с Россией на поставку газа в ЕС по трубопроводу "Ямал – Европа". В ответ "Газпром" лишил Польшу транзитных денег, переведя основные поставки сырья на другие маршруты.

Проект "Северный поток-2" предусматривает прокладку двух нитей трубопровода мощностью по 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ до Германии по дну Балтийского моря.