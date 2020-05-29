На немецкой портовой базе Мукран хранятся трубы для российского газопровода

Российский трубоукладчик "Академик Черский" находится в порту Мукран в Германии. Соответствующие данные обнародовал портал VesselFinder, отслеживающий передвижение морских судов.

"Академик Черский" прибыл в Германию 8 мая. Почти три недели он стоял в порту Мукран, который считается логистической базой проекта "Северный поток – 2". Рядом находились два других судна, которые потенциально также могут быть использованы для завершения строительства глубоководного газопровода. Накануне стало известно, что "Черский" покинул порт и остановился в 6 км от берега.

С чем связано его возвращение на немецкую базу, не сообщается. Возможно, дело в том, что другому судну потребовался причал, на приколе у которого стоял "Черский", поскольку туда подходят железнодорожные пути. Впрочем, российский трубоукладчик не впервые удивляет окружающих: он вышел из порта в Находке в феврале 2020 г. и несколько месяцев плутал по морям и океанам, пока не добрался в Балтийское море.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что потенциальные санкции США против газопровода не повлияют на его строительство. О планах усилить экономическое давление на иностранные компании, связанные с реализацией проекта "Северный поток – 2" ранее сообщил посол Вашингтона в Берлине Ричард Гренелл.

"Северный поток – 2" – газопровод, предназначенный для поставок природного газа из России на побережье Германии. Оттуда сырье может распределяться другим европейским странам, заинтересованным в стабильных поставках дешевого топлива. Строительство подходило к концу, когда под угрозой американских санкций объект покинул швейцарский подрядчик. Планируется, что "Газпром" достроит газопровод своими силами. Проложить трубы по дну Балтийского моря осталось на небольшом участке маршрута в водах Дании.