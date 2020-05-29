Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик вернулся в порт ФРГ

Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик вернулся в порт ФРГ
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
На немецкой портовой базе Мукран хранятся трубы для российского газопровода

Российский трубоукладчик "Академик Черский" находится в порту Мукран в Германии. Соответствующие данные обнародовал портал VesselFinder, отслеживающий передвижение морских судов.

"Академик Черский" прибыл в Германию 8 мая. Почти три недели он стоял в порту Мукран, который считается логистической базой проекта "Северный поток – 2". Рядом находились два других судна, которые потенциально также могут быть использованы для завершения строительства глубоководного газопровода. Накануне стало известно, что "Черский" покинул порт и остановился в 6 км от берега.

С чем связано его возвращение на немецкую базу, не сообщается. Возможно, дело в том, что другому судну потребовался причал, на приколе у которого стоял "Черский", поскольку туда подходят железнодорожные пути. Впрочем, российский трубоукладчик не впервые удивляет окружающих: он вышел из порта в Находке в феврале 2020 г. и несколько месяцев плутал по морям и океанам, пока не добрался в Балтийское море.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что потенциальные санкции США против газопровода не повлияют на его строительство. О планах усилить экономическое давление на иностранные компании, связанные с реализацией проекта "Северный поток – 2" ранее сообщил посол Вашингтона в Берлине Ричард Гренелл.

"Северный поток – 2" – газопровод, предназначенный для поставок природного газа из России на побережье Германии. Оттуда сырье может распределяться другим европейским странам, заинтересованным в стабильных поставках дешевого топлива. Строительство подходило к концу, когда под угрозой американских санкций объект покинул швейцарский подрядчик. Планируется, что "Газпром" достроит газопровод своими силами. Проложить трубы по дну Балтийского моря осталось на небольшом участке маршрута в водах Дании.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

COVID-19 становится слабее: последние новости о коронавирусе на 29 мая

Инфекция может стать сезонной, но при этом она теряет свою силу - главные новости о COVID-19 в России на пятницу в материале "Утро.ру"

Крым жестко ответил на американский призыв к водной блокаде

Поведение заокеанской державы назвали кощунством

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей