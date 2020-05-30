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Труба раздора: Трамп и Меркель поругались из-за "Северного потока - 2"

Труба раздора: Трамп и Меркель поругались из-за "Северного потока - 2"
Фото: pixabay.com
Детали конфликта не разглашаются

Лидеры двух крупных мировых держав не сошлись во мнении относительно "Северного потока – 2". Politico пишет, что российский газопровод вызвал жаркий спор между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Детали конфликта не разглашаются. 

По словам анонимного представителя американских властей, лидеры двух государств не сошлись и в вопросах НАТО и Китая. Телефонный разговор между Меркель и Трампом состоялся на этой неделе. 

Напомним, что Штаты пытаются всячески помешать строительству крупного российского газопровода. В связи с этим США планируют ввести санкции, которые помогут Западу решить целый ряд политических и экономических задач. Предполагается, что процесс создания СП-2 способен повлиять на результаты выборов в Америке. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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