Попытки помешать строительству газопровода незаконны

Россия однозначно оценивает попытки третьих стран помешать реализации проекта "Северный поток – 2": это проявление недобросовестной конкуренции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 28 мая.

По его словам, санкции и угрозы в отношении строящегося газопровода не могут повлиять на планы Москвы. В отношении "Северного потока – 2" эти планы также не поменялись, подчеркнул пресс-секретарь президента России. Но и взгляды Москвы на "санкционные упражнения" остаются по-прежнему крайне негативными.

"Подобные устремления являются ничем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву", – цитирует Пескова РИА "Новости".

На днях американский посол в Берлине Ричард Гренелл заявил, что российские экспортные трубопроводы относятся к сфере интересов политики Белого дома. Позже он добавил, что в Вашингтоне уже согласован новый пакет санкций против "Северного потока – 2".

Эксперты расценили это сообщение как доказательство, что даже в США верят в скорое окончание строительства. За возможным трубоукладчиком для "Северного потока – 2" ведется пристальное наблюдения. Последние новости – судно "Академик Черский" покинуло порт в Германии, где хранятся трубы для газопровода.