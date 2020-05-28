В немецком порту российское судно провело три недели

Принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик "Академик Черский" покинул порт Мукран в Германии. Эти данные отмечены на интернет-порталах по отслеживанию морских перевозок.

Порт Мукран считается логистической базой проекта "Северный поток – 2", там, в частности, хранятся трубы для газопровода. Судно "Академик Черский" простояло в Мукране три недели, с 8 мая. Оно было пришвартовано у причала, к которому подходят железнодорожные пути. Рядом находилось российское судно "Фортуна", также оснащенное оборудованием для укладки труб, и немецкое судно Boka Constructor, которое используется для углубления дна, передает "Интерфакс".

В настоящее время "Академик Черский" остается в территориальных водах Германии – он встал на якорь в 6,4 км к юго-востоку от Мукрана. Данное судно считается наиболее вероятным трубоукладчиком для завершения строительства "Северного потока – 2". Оно вышло из порта на Дальнем Востоке еще в феврале 2020 г., долго добиралось до Балтики, огибая Африку, в начале мая провело несколько дней в российских водах в районе Калининграда, где на борт взошли еще несколько членов экипажа.

Ранее эксперты отмечали, что июнь и июль являются наиболее благоприятными месяцами для завершения строительства "Северного потока – 2". Проложить трубы по дну Балтийского моря осталось на небольшом участке рядом с Данией. Судя по активизировавшейся возне вокруг российского проекта, даже в США уже поверили в скорое окончание строительства.