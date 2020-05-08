У строящегося газопровода слишком много противников, которые стремятся помешать завершению проекта

Отсутствие официальных новостей о "Северной потоке – 2" объясняется просто: оператор Nord Stream 2 AG решил максимально оградить проект от возможных подстав со стороны третьих игроков. Об этом заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

Он пояснил, что еще в начале года, когда со стройки из-за угроз США увел свои суда швейцарский подрядчик Allseas, было решено держать дальнейшие планы под секретом и сообщать новости только тогда, когда что-то уже произошло.

"Никаких анонсов больше не будет, потому что под санкционные меры "Северный поток – 2" попадать уже устал", – подчеркнул эксперт в эфире "Sputnik Литва".

Поэтому так непонятно выглядит история с трубоукладчиком "Академик Черский". Еще в феврале он вышел из порта в Находке, но только к маю добрался до вод Балтики, оказался в непосредственной близости от недостроенного участка "Северного потока – 2", зашел в Калининград, а теперь взял курс на Германию. Эксперт не исключает, что все это может быть обманным маневром, поскольку до сих пор нет подтверждения, что именно "Черский" будет заканчивать прокладку труб. Согласовать использование судна должно Датское энергетическое агентство, информация об этом непременно должна появиться на его сайте, но пока там нет никаких свежих данных, даже о том, что поступила заявка со стороны РФ.

При этом непосредственно на участке строительство все подготовлено к работам, и с окончанием сезона штормов в Балтийском море они наверняка возобновятся.

"Северный поток – 2" предназначен для поставок 55 млрд кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Проект принадлежит "Газпрому", еще пять европейских компаний являются соинвесторами. Против выступают США, которым нужен рынок сбыта своего СПГ в ЕС, Украина, опасающаяся потерять доход от транзита, и некоторые восточноевропейские страны, известные своей русофобской позицией. Ранее Польша заявила, что в качестве обеспечения судебного иска против "Газпрома" потребует активы Nord Stream 2 AG.